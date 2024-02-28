Российский облачный рынок продолжает бурно расти

В 2023 году объём российского рынка облачных услуг вырос по сравнению с предыдущим годом 33,9 % до 121 млрд руб., сообщается в отчёте iKS-Consulting «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов», о котором пишет Forbes. Эти цифры учитывают рынок IaaS и PaaS. В валютном эквиваленте рост рынка составил 7,4 %, до $1,44 млрд, что по мнению аналитиков отражает «более реальную его динамику, очищенную от инфляции». Темпы роста рынка в 2023 году оказались ниже роста в 2022 году (90,6 млрд руб., +47 %) Аналитики отметили значительный рост доли рынка провайдеров Cloud.ru и Yandex Cloud, которых объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг компаний экосистемами. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021–2022 гг. кратный рост объёмов продаж облачных услуг не только в сегменте IaaS, но и особенно в сегменте PaaS.

Источник: 3dnews.ru