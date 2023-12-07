Российский рынок ЦОД продолжает расти, несмотря на санкции и трудности

Компания iKS-Consulting опубликовала результаты исследования рынка коммерческих ЦОД в России. В нём отмечено, что пессимистические прогнозы экспертов подтвердились лишь частично, и отрасль ЦОД в России в 2022 году не снизила обороты, а прирастила число введенных стойко-мест на 10,8 % год к году. На конец исследуемого периода число стойко-мест в России составило 58,3 тыс. По итогам 2023 года ожидается прирост на 20,9 % — до 70,1 тыс. стойко-мест. После ухода из страны ведущих западных брендов и введения санкций привычную систему поставок оборудования через дистрибьюторов заменила система параллельного импорта с переходом на оборудование российских и китайских производителей, что привело к увеличению сроков поставок и необходимости вносить изменения в проекты. Вместе с тем сократились зарубежные инвестиции в строительство ЦОД, цикл возврата которых составляет до 10 лет, что привело к проблемам с поиском финансирования.

Источник: 3dnews.ru