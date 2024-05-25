Российскому магазину приложений RuStore исполнилось два года

Время летит незаметно и с момента начала работы российского магазина приложений RuStore прошло два года. Сервис был запущен в 2022 году в бета-версии и имел всего 250 приложений в каталоге. В настоящее время в RuStore насчитывается более 40 тысяч приложений и игр, а за время его работы зафиксировано более 140 млн скачиваний приложений. Источник изображений: RuStore

Источник: 3dnews.ru