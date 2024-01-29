Россияне стали чаще апгрейдить свои ноутбуки

В России наблюдает рост продаж SSD и модулей оперативной памяти для компьютеров, в первую очередь ноутбуков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ретейлеров и маркетплейсов. Отмечается, что продаваемые в стране ноутбуки зачастую не укомплектованы достаточным объёмом ОЗУ. Более продвинутые модели стоят существенно дороже, поэтому пользователи предпочитают модернизировать технику самостоятельно. Источник изображений: Monoar_CGI_Artist / Pixabay

Источник: 3dnews.ru