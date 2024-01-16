Россияне стали покупать намного больше устройств умного дома

В 2023 году в России выросли продажи устройств умного дома — как в единицах, так и в денежном выражении, а цены на умную бытовую технику взяли курс на снижение. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников и экспертов рынка. Системы умного дома всё реже воспринимаются как экзотическая забава и превращаются в массовый продукт, хотя в Европе и США их проникновение остаётся более высоким. Источник изображения: yandex.ru

Источник: 3dnews.ru