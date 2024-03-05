Россияне стали реже менять смартфоны: средний срок владения вырос до пяти лет, показывают данные программ трейд-ин

Большинство смартфонов, выкупленных у россиян в рамках программ трейд-ин в 2023 году, прослужили около пяти лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Факт увеличения среднего срока владения смартфонами подтверждает исследование «РосИндекс» Ipsos. Среди наиболее популярных моделей в программах трейд-ин — смартфоны iPhone 11. В сети магазинов Inventive Retail Group (IRG) в прошлом году владельцы Apple iPhone, менявшие смартфоны в рамках трейд-ин, чаще всего приносили модели 2018–2020 годов производства, рассказали «Коммерсанту» в компании — на них пришлось больше половины (60 %) от общего объёма. Причём, в 2022 году преобладали в обменах iPhone тех же самых поколений. «Можно сделать вывод, что срок использования телефонов увеличился на год», — отметили в IRG. При обмене смартфонов Samsung более 75 % сдавали в 2023 году на трейд-ин модели 2019–2021 годов выпуска, а в 2021 году большая часть приходилась на телефоны, вышедшие в 2018–2020 годах.

Источник: 3dnews.ru