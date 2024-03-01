Рост чистой энергетики в 2023 году не сделал мир чище — выбросы парниковых газов установили рекорд

Согласно годовому отчёту Международного энергетического агентства (IEA), в 2023 году выбросы парниковых газов достигли рекордно высокого уровня, несмотря на подъём чистой энергетики. Развитые страны показали экономический рост на фоне снижения выбросов, но страны с развивающейся экономикой не смогли отойти от модели роста за счёт наращивания выбросов от сжигания ископаемых ресурсов. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru