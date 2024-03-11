Рост курса акций позволил TSMC вернуться в десятку самых дорогих компаний мира

На прошлой неделе акции TSMC демонстрировали положительную динамику и приблизили капитализацию компании к $600 млрд, а незначительное снижение котировок на этой неделе не помешало этому показателю достичь $634 млрд и вернуть данному контрактному производителю чипов место в десятке самых дорогих компаний мира, обойдя Broadcom. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru