«Ростех» начал поставки серверов и обновлённого интерконнекта «Ангара» для отечественных суперкомпьютеров

Государственная корпорация «Ростех» объявила о начале поставок оборудования нового поколения для создания отечественных суперкомпьютеров. Речь идёт о высокопроизводительных серверах, 24-портовых коммутаторах и адаптерах интерконнекта «Ангара». В сообщении «Ростеха» говорится, что оборудование стало более компактным по сравнению с предыдущими модификациями. Адаптеры «Ангара» обеспечивают объединение серверов в единый вычислительный кластер для проведения расчётов с высокоинтенсивным обменом информацией и низкими задержками. Новинка разработана специалистами Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) в составе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Источник: 3dnews.ru