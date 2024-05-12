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Рождение звезд вызвало выброс газа газа длиной 20 000 световых лет из галактики NGC 4383

Астрономы обнаружили гигантский отток газа из галактики NGC 4383 при помощи спектрографа MUSE, установленного на Чрезвычайно большом телескопе в рамках астрономической программы MAUVE. Предположительно, выброс был вызван вспышками образования звезд и взрывами сверхновых. Исследование структуры и состава этого выброса проливает свет на циклы звездообразования в галактиках. Источник изображения: ESO/A. Watts et al
Источник: 3dnews.ru

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