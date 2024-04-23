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Руководитель поиска Google призвал сотрудников «действовать быстрее», потому что «всё изменилось»

Глава поисковой службы Google Прабхакар Рагхаван (Prabhakar Raghavan), отвечающий за поиск, рекламу, карты и коммерцию и подчиняющийся непосредственно генеральному директору Сундару Пичаи (Sundar Pichai), обратился к отделу знаний и информации Google, в котором работают более 25 000 штатных сотрудников. По его словам, бизнес цифровой рекламы Google стал «предметом зависти всего мира», но «это не значит, что жизнь навсегда останется безоблачной». Источник изображения: unsplash.com
Источник: 3dnews.ru

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