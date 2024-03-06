Руководство OpenAI обвинило Илона Маска в лицемерии

Принимавший участие в становлении стартапа OpenAI Илон Маск (Elon Musk) недавно подал на эту компанию в суд, обвинив её в отходе от принципов некоммерческой организации, которая должна работать на всеобщее благо и создавать программные решения с открытым исходным кодом. В открытом письме к Илону Маску руководство OpenAI попыталось уличить его в лицемерии, приведя неоднозначно характеризующую миллиардера переписку. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru