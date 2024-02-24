Рыночная стоимость NVIDIA превысила ВВП России и большинства других стран мира

Стремительный рост рыночной капитализации NVIDIA сделал её не только третьей самой дорогой компанией в США, но и крупнее, чем экономики подавляющего большинства стран мира из расчёта валового внутреннего продукта (ВВП), пишет MarketWatch. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru