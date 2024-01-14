Рынок ноутбуков в этом году ожидает более медленное восстановление, чем ожидалось

Летний всплеск продаж ноутбуков зародил у некоторых участников надежду на возвращение рынка к устойчивому росту, но представители KeyBanc Capital Markets на уходящей неделе заявили, что оживление было мимолётным, и в текущем году объёмы поставок ноутбуков вырастут от силы на 1 % вместо ожидавшихся ранее 3 %. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru