Рынок ПК обрёл второе дыхание: вклад Apple и снижение инфляции сыграли ключевую роль

Рынок персональных компьютеров (ПК) показал рост, в значительной степени благодаря возросшему спросу на компьютеры марки Apple в I квартале 2024 года. После двух лет спада, последовавших за бумом продаж в период пандемии, исследовательская компания IDC отметила рост отгрузок до 59,8 млн устройств, что на 1,5 % превышает показатели прошлого года, однако всё ещё немного уступает результатам пятилетней давности в 60,2 млн единиц. Источник изображения: Goumbik / Pixabay

Источник: 3dnews.ru