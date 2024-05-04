Рынок российских музыкальных сервисов вырос на 40 % в 2023 году

В 2023 году объём рынка музыкальных сервисов в России вырос почти на 40 % до 25,4 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на исследование Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ). По оценкам НФМИ, в основном рост рынка был обеспечен «Яндекс Музыкой», в том числе благодаря рекомендательным алгоритмам «Яндекса». Источник изображения: Foundry/Pixabay

Источник: 3dnews.ru