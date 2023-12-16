Рынок смартфонов Китая после трёхлетнего перерыва вернётся к росту в следующем году

Китай не только производит основную часть смартфонов, реализуемых во всём мире, но и потребляет их в количествах, превосходящих любую другую страну. С этой точки зрения местный рынок важен для производителей смартфонов, а потому затянувшийся с начала пандемии спад расстраивал участников рынка. Подъём спроса, по прогнозам IDC, начнётся уже в этом квартале и продолжится в следующем году. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru