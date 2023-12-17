Рынок видеоигр в Китае вернулся к росту — китайских геймеров стало больше, чем жителей Северной Америки

Китайский рынок видеоигр в этом году вернулся к росту, на что указывает увеличение объёма продаж игр внутри страны. По данным информационного агентства Reuters, выручка от продаж видеоигр в Поднебесной с начала года составила 303 млрд юаней (около $42,6 млрд), что говорит о росте на уровне 13 % в годовом выражении. Источник изображения: superanton / Pixabay

Источник: 3dnews.ru