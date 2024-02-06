Ryzen 7 8700G оказался хорош в разгоне оперативной памяти — DDR5-10600 покорился без экстремального охлаждения

Серия настольных гибридных процессоров Ryzen 8000G привлекла внимание энтузиастов поддержкой высокоскоростной оперативной памяти и хорошими возможностями для её разгона. Недавно оверклокерам удалось разогнать память DDR5 до 10 600 МГц и даже выше на системах с Ryzen 7 8700G, причём для этого не пришлось прибегать к экстремальному охлаждения. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru