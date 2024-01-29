Ryzen 7 8700G становится значительно быстрее в компании скоростной ОЗУ

Первые обзоры гибридных процессоров AMD Ryzen 8000G показывают, что их встроенная графика в большинстве случаев не способна справиться с видеокартам начального уровня. Хотя в отдельных конфигурациях паритет с GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT всё же возможно, но лишь в отдельных случаях. А дополнительный разгон даже позволяет iGPU обогнать эти настольные видеокарты. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru