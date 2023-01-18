РЖД доверила управление маршрутами поездов искусственному интеллекту

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) задействовала технологии машинного обучения и системы искусственного интеллекта на базе нейронных сетей для планирования наиболее оптимального графика движения поездов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал крупнейшего в стране перевозчика. Источник изображения: РЖД / company.rzd.ru

Источник: 3dnews.ru