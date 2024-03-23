С Байконура стартовал к МКС космический корабль «Союз МС-25»

Сегодня, 23 марта, в 15:36 мск с 31-й площадки космодрома Байконур стартовал к МКС пилотируемый корабль «Союз МС-25» на ракете-носителе «Союз-2.1а». Ракета отработала свой ресурс примерно за 9 минут, корабль успешно вышел на орбиту. Прибытие на МКС ожидается 25 марта вечером — стыковка корабля с российским сегментом станции запланирована на 18:10 мск. Источник изображения: t.me/roscosmos_gk

Источник: 3dnews.ru