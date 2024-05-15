«С чем они никогда не портачат, так это трейлеры»: Assassin’s Creed Shadows наконец вышла из тени

Как и было обещано, 15 мая издательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec представили дебютный трейлер ролевого экшена с открытым миром Assassin’s Creed Shadows и поделились официальными подробностями игры. Источник изображений: Ubisoft
Источник: 3dnews.ru
Как и было обещано, 15 мая издательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec представили дебютный трейлер ролевого экшена с открытым миром Assassin’s Creed Shadows и поделились официальными подробностями игры. Источник изображений: Ubisoft