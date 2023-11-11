С начала 2024 года к общероссийской системе противодействия DDoS-атакам подключат 160 государственных и иных организаций

В России запустили тестирование системы противодействия DDoS-атакам на основе ТСПУ, а с начала 2024 года к этой системе должны подключиться 160 организаций. К созданию системы приступили этим летом, когда Роскомнадзором был объявлен тендер на её развитие стоимостью 1,4 млрд руб. В частности, требовались доработка ПО ТСПУ, создание координационного центра по защите от DDoS-атак, поставка оборудования и передача права использования соответствующего ПО. Перечень организаций, которые будет необходимо подключить к системе, определяется совместно с Минцифры, ФСТЭК России и другими заинтересованными ведомствами. В Роскомнадзоре сообщили«Коммерсанту», что к системе подключаются государственные организации, компании финансового и транспортного сектора, энергетики, СМИ и операторы связи.

Источник: 3dnews.ru