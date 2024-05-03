С новым патчем Starfield стала работать на ПК «заметно лучше», но лишь в некоторых ситуациях

Космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Game Studios накануне, 1 мая, получила бета-версию патча 1.11.33. Помимо востребованных геймплейных улучшений, как выяснилось, обновление принесло с собой и повышенную производительность. Источник изображения: Steam (Porkhammer)
Источник: 3dnews.ru
Космическая ролевая игра Starfield от Bethesda Game Studios накануне, 1 мая, получила бета-версию патча 1.11.33. Помимо востребованных геймплейных улучшений, как выяснилось, обновление принесло с собой и повышенную производительность. Источник изображения: Steam (Porkhammer)