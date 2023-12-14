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С помощью ИИ и ЭЭГ учёные научились читать мысли людей, не влезая к ним в голову скальпелем

Чем глубже в мозг проникают сверхчувствительные датчики учёных, тем точнее сигналы и лучше декодирование мыслей. Однако хотелось бы научиться распознавать мысленную речь без хирургического вмешательства. Это было бы проще и безопаснее. Шаг в этом направлении сделали учёные из Австралии, показав возможность довольно точного распознавания мыслей пациентов без установки датчиков внутрь головного мозга. Источник изображения: UTS
Источник: 3dnews.ru

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