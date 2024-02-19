Сайты Рунета начали удалять данные о VPN — сделать это нужно до 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию данных о способах обхода блокировок. Такая информация будет блокироваться. На этом фоне некоторые сайты уже начали удалять информацию о VPN. К примеру, технический форум 4PDA и корпоративное медиа Skillfactory уже избавились от информации о VPN, включая инструкции по настройке и подборки сервисов для обхода блокировок. Источник изображения: Privecstasy/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru