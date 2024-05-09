«Самая жуткая реклама Apple»: ролик о новом iPad Pro взбесил и огорчил пользователей

Как правило, реклама становится вирусной по одной из двух причин: она очень нравится людям и они не могут перестать говорить о ней или же она расстраивает людей, и они начинают активно высказывать своё недовольство в социальных сетях. Опубликованный на этой неделе ролик, в котором Apple рекламирует новый планшет iPad Pro, похоже, попадает во вторую категорию. Источник изображения: Apple / YouTube

Источник: 3dnews.ru