«Самое интересное ещё впереди»: за три года Институт развития интернета профинансировал 40 игр, но около трети инвестиций ушли на «Смуту»

Вышедший на прошлой неделе исторический ролевой боевик «Смута» от российской студии Cyberia Nova — главная, но далеко не единственная отечественная разработка, которую поддержала АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Источник изображения: Cyberia Nova
Источник: 3dnews.ru
Вышедший на прошлой неделе исторический ролевой боевик «Смута» от российской студии Cyberia Nova — главная, но далеко не единственная отечественная разработка, которую поддержала АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Источник изображения: Cyberia Nova