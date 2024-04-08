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«Самое интересное ещё впереди»: за три года Институт развития интернета профинансировал 40 игр, но около трети инвестиций ушли на «Смуту»

Вышедший на прошлой неделе исторический ролевой боевик «Смута» от российской студии Cyberia Nova — главная, но далеко не единственная отечественная разработка, которую поддержала АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Источник изображения: Cyberia Nova
Источник: 3dnews.ru

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