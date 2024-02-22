Samsung 18-й год подряд осталась крупнейшим производителем телевизоров в мире

По итогам 2023 года Samsung заняла 30,1 % рынка телевизоров, подсчитали аналитики Omdia, — компания укрепила полученный ещё в 2006 году статус лидера отрасли. Корейский производитель связал успех со стратегическим фокусом на моделях с большим экраном и телевизорах премиум-класса — речь идёт о продукции с экранами QLED и OLED. Источник изображения: news.samsung.com

Источник: 3dnews.ru