Samsung анонсировала игровые OLED-мониторы с частотой обновления 360 Гц

Южнокорейская компания Samsung объявила о запуске серийного производства 31,5-дюймового монитора QD-OLED с поддержкой разрешения 4K и рекордной для таких панелей частотой обновления 360 Гц. В дополнение к этому фирма намерена в скором времени запустить производство 27-дюймовых дисплеев QD-OLED с разрешением 1440p и частотой обновления 360 Гц. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru