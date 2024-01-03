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Samsung анонсировала обновлённые игровые мониторы Odyssey OLED — от 27 до 49 дюймов

Южнокорейская компания Samsung анонсировала три игровых OLED-монитора серии Odyssey, включая обновлённую версию флагманского 49-дюймового изогнутого Odyssey OLED G9 (G95SD). Новинки представят широкой публике в рамках ежегодной выставки CES 2024, которая пройдёт в Лас-Вегасе на следующей неделе. Источник изображений: Samsung
Источник: 3dnews.ru

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