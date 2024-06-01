Samsung будет выпускать для AMD передовые 3-нм чипы с GAA-транзисторами

Компания Samsung объявила о расширении стратегического партнерства с американской компанией Advanced Micro Devices (AMD) в области разработки передовой 3-нанометровой технологии производства чипов. Используя более тесные связи с AMD, Samsung стремится обогнать своего главного конкурента, контрактного производителя полупроводников TSMC. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru