Samsung Display запустит производство OLED-экранов нового поколения для ноутбуков

Samsung Display вплотную приблизилась к запуску производства OLED-экранов восьмого поколения, пишет ресурс SamMobile.com со ссылкой на публикации в южнокорейских СМИ. Один из местных ресурсов сообщил, что Samsung заключила контракт с компаниями на строительство вакуумных камер для производства OLED-дисплеев восьмого поколения с использованием соответствующего оборудования. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru