Samsung Galaxy S24 отлично поддаётся ремонту — его оценили в 9 из 10 баллов

Недавно Samsung выпустила новые флагманские смартфоны Galaxy S24. Теперь же авторы YouTube-канала PBKreviews разобрали базовую версию устройства, чтобы оценить её ремонтопригодность. Оказалось, что в этом плане смартфон мало чем отличается от флагманской версии Galaxy S24 Ultra, которая показала хорошую ремонтопригодность. Разборка Galaxy S24 показала наличие внутри большой испарительной камеры, которая увеличилась примерно вдвое по сравнению с тем, что можно было увидеть в Galaxy S23. Во время разборки также демонстрируются разные компоненты, которые удалось отсоединить.

Источник: 3dnews.ru