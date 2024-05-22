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Samsung и Arm объединят усилия для разработки технологии пакетной обработки данных в сетях 6G

Отраслевые стандарты и сопутствующие технологии требуют заблаговременной разработки и утверждения, поэтому южнокорейская компания Samsung Electronics и британский разработчик процессорных архитектур Arm уже сейчас объединили усилия по созданию технологии пакетной обработки параллельных данных (SIMD), которая могла бы найти применение в сетях связи 6G. Источник изображения: Samsung Electronics
Источник: 3dnews.ru

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