Samsung и Arm объединят усилия для разработки технологии пакетной обработки данных в сетях 6G

Отраслевые стандарты и сопутствующие технологии требуют заблаговременной разработки и утверждения, поэтому южнокорейская компания Samsung Electronics и британский разработчик процессорных архитектур Arm уже сейчас объединили усилия по созданию технологии пакетной обработки параллельных данных (SIMD), которая могла бы найти применение в сетях связи 6G. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru