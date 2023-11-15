Samsung наделила старые смарт-ТВ поддержкой Xbox Game Pass, GeForce Now и других облачных игровых сервисов

Samsung выпустила для смарт-телевизоров 2020-го и 2021-го модельного года новую прошивку с номером версии 2500.0. Благодаря ей телевизоры получили доступ к различным игровым облачным сервисам, включая Xbox Game Pass и GeForce Now. Теперь пользователи могут играть в новейшие игровые проекты, включая Starfield, Cyberpunk 2077, без игровой приставки или компьютера, просто на телевизоре с подключением к интернету. Источник изображений: Samsung

Источник: 3dnews.ru