Samsung обеспечил поддержку формата изображений JPEG XL

Компания Samsung добавила поддержку формата изображений JPEG XL в приложение для работы с камерой, поставляемое в смартфонах Galaxy S24. Ранее в числе сторонников формата также выступили компании Apple, Facebook, Adobe, Mozilla, Intel, Krita, The Guardian, libvips, Cloudinary, Shopify и Free Software Foundation. До этого компания Google удалила экспериментальную реализацию JPEG XL из кодовой базы Chromium, мотивируя данное решение отсутствием достаточного интереса к формату со стороны экосистемы.

Среди преимуществ JPEG XL упоминается снижение размера до 60% по сравнению с изображениями JPEG идентичного качества и наличие расширенных возможностей, таких как HDR, анимация, прозрачность, режим прогрессивной загрузки, плавное ухудшение качества при уменьшении битрейта, сжатие JPEG без потерь (уменьшение размера JPEG до 21% c возможностью восстановления исходного состояния), поддержка до 4099 каналов и большой диапазон глубин цвета. Кодек JPEG XL не требует отчислений и предлагает открытую эталонную реализацию под лицензией BSD. Применяемые в JPEG XL технологии не пересекаются с запатентованными технологиями, за исключением принадлежащего Microsoft патента на метод rANS (range Asymmetric Number System), но для данного патента выявлен факт более раннего использования («prior art»).



Источник: opennet.ru