Samsung обогнала Apple и вернула звание крупнейшего поставщика смартфонов в феврале

Компания Samsung вернула звание крупнейшего поставщика смартфонов спустя пять месяцев после того, как уступила его Apple, пишет южнокорейское издание The Korea Times, ссылающееся на экспертов и аналитиков в отрасли. По данным последних, успех компании связан с высокими продажам высокопроизводительной серии смартфонов Galaxy S24, оснащённых технологиями искусственного интеллекта. Samsung уступила компании Apple звание крупнейшего в мире поставщика смартфонов в сентябре прошлого года. Однако серия смартфонов Galaxy S24, оснащённая различными ИИ-функциями, получила положительный отклик на рынке с момента своего дебюта в январе этого года. По данным Counterpoint Research, в феврале Samsung продала 19,69 млн смартфонов, увеличив свою долю рынка до 20 процентов и обогнав Apple, которая за тот же период продала только 17,41 млн смартфонов с долей рынка 18 %. Аналитики связывают возвращение Samsung на первое место с высокими продажами на рынках США и Европы.

Источник: 3dnews.ru