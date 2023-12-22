Samsung обвинили в манипулировании ценами на телевизоры в Нидерландах

Samsung, известный производитель потребительской электроники, стал объектом судебного преследования. Ассоциация, занимающаяся защитой прав потребителей (Consumentenbond или CB), и Фонд претензий потребителей в сфере конкуренции (CCCF) в Нидерландах предъявили Samsung обвинения в манипулировании рыночными ценами. Суть обвинения сводится к тому, что в период с 2013 по 2018 год компания, якобы, оказывала давление на розничных продавцов электроники с целью не допустить продажи своих телевизоров по ценам ниже установленного минимума. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru