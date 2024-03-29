Samsung оказалась виновата в задержке iPad Pro с OLED-экранами

Проблемы с поставками OLED-панелей стали ключевым фактором задержки запуска новых планшетных компьютеров iPad Pro компанией Apple, говорится в свежей публикации южнокорейского издания Hankooki. Если кратко: компания Samsung не смогла наладить производство достаточного количества экранов. Источник изображения: Macrumors

Источник: 3dnews.ru