Samsung основала лабораторию по разработке полупроводников для ИИ

Компании Nvidia и SK hynix в разной мере оказались вовлечены в анонс новейших ускорителей вычислений B200 с архитектурой Blackwell. Компания Samsung Electronics их пресс-релизы смогла парировать разве что заявлением об основании исследовательской лаборатории, которая сосредоточится на разработке полупроводниковых компонентов для сферы искусственного интеллекта. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru