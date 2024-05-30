Samsung отобрала у Apple лидерства на мировом рынке смартфонов в прошлом квартале

Специалисты Counterpoint Research заявили о снижении объёмов поставок iPhone на 13 % до 50,5 млн штук по итогам первого квартала. В сочетании с относительной стабильностью поставок смартфонов Samsung на том же интервале это позволяет говорить о реванше южнокорейского гиганта, который смог вернуть себе первое место на мировом рынке с долей 20 % против 17 % у Apple. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru