ProHoster > Блог > Новости интернета > Samsung планирует через шесть лет запустить безлюдные предприятия по выпуску чипов

Samsung планирует через шесть лет запустить безлюдные предприятия по выпуску чипов

Среди американских компаний на идеологическом уровне лидерами автоматизации являются Tesla и Amazon, поскольку они стараются всеми силами снизить издержки за счёт замены людей роботами, но и азиатские гиганты в своих сферах деятельности не собираются отставать. Samsung, например, уже через шесть лет собирается ввести в строй предприятия, обходящиеся без персонала. Источник изображения: Samsung Electronics
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий