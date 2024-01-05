Samsung планирует через шесть лет запустить безлюдные предприятия по выпуску чипов

Среди американских компаний на идеологическом уровне лидерами автоматизации являются Tesla и Amazon, поскольку они стараются всеми силами снизить издержки за счёт замены людей роботами, но и азиатские гиганты в своих сферах деятельности не собираются отставать. Samsung, например, уже через шесть лет собирается ввести в строй предприятия, обходящиеся без персонала. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru