Samsung показала смарт-кольцо с фитнес-функциями Galaxy Ring

Вчерашнее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, посвящённое флагманским смартфонам серии Galaxy S24, не обошлось без сюрпризов. Компания Samsung неожиданно показала Galaxy Ring —фитнес-трекер в форме кольца для ношения на пальце. В конце своего мероприятия Samsung выпустила очень короткий тизер, посвящённый смарт-кольцу Galaxy Ring. В ролике сообщается, что устройство сможет отслеживать состояние здоровья и в какой-то мере будет использовать искусственный интеллект. Ожидаемо, о характеристиках, цене и сроках выхода смарт-кольца на рынок ничего не говорится.

Источник: 3dnews.ru