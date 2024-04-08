Samsung представила CMM-B — стоечный массив памяти CXL

Компания Samsung анонсировала решение под названием CXL Memory Module — Box (CMM-B): это массив модулей памяти CXL, предназначенный для монтажа в стойку. Новинка совместима со стоечными масштабируемыми решениями Supermicro Plug and Play. Напомним, CXL (Compute Express Link) — это высокоскоростной интерконнект, обеспечивающий взаимодействие хост-процессора с акселераторами, буферами памяти, устройствами ввода/вывода и пр. В основу CXL положен интерфейс PCIe.

Источник: 3dnews.ru