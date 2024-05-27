Samsung представила смартфон Galaxy M35 5G с чипом Exynos 1380 и батареей на 6000 мА·ч за $525

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy M35 5G. По сравнению с прошлогодним Galaxy M34 с чипсетом Exynos 1280, новая модель имеет более крупный дисплей и более современный процессор, а также поддерживает стереозвук. Также новинка может похвастаться ёмкой батареей. Источник изображений: Samsung

Источник: 3dnews.ru