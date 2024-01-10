Samsung представила свой «самый яркий OLED-телевизор» — он оставит раздражающие блики в прошлом

На проходящем в эти дни в Лас-Вегасе мероприятии CES 2024 компания Samsung представила новый телевизор S95D QD-OLED, относящийся к третьему поколению. Главная его особенность заключается в том, что благодаря высочайшему уровню яркости и специальному покрытию телевизор способен транслировать максимально чёткую и яркую картинку даже при ярком солнечном свете. Источник изображений: Chris Welch / The Verge

Источник: 3dnews.ru