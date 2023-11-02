Samsung представит в 2024 году смартфон со встроенным генеративным ИИ, который сможет работать без интернета

Компания Samsung объявила в рамках квартальной отчётной конференции, посвящённой финансовым итогам третьего квартала, о планах выпустить в следующем году смартфон со встроенным генеративным искусственным интеллектом (ИИ), пишет BusinessKorea. Источник изображения: Pixabay
Источник: 3dnews.ru
Компания Samsung объявила в рамках квартальной отчётной конференции, посвящённой финансовым итогам третьего квартала, о планах выпустить в следующем году смартфон со встроенным генеративным искусственным интеллектом (ИИ), пишет BusinessKorea. Источник изображения: Pixabay