ProHoster > Блог > Новости интернета > Samsung представит в 2024 году смартфон со встроенным генеративным ИИ, который сможет работать без интернета

Samsung представит в 2024 году смартфон со встроенным генеративным ИИ, который сможет работать без интернета

Компания Samsung объявила в рамках квартальной отчётной конференции, посвящённой финансовым итогам третьего квартала, о планах выпустить в следующем году смартфон со встроенным генеративным искусственным интеллектом (ИИ), пишет BusinessKorea. Источник изображения: Pixabay
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий