Samsung приступит к выпуску продукции по технологиям SF3 и SF4X во второй половине следующего года

На этой неделе южнокорейская компания Samsung Electronics посвятила инвесторов в ближайшие планы по переходу к выпуску продукции по новым ступеням своих литографических технологий. Во второй половине следующего года она рассчитывает выпускать изделия с использованием второго поколения 3-нм техпроцесса (SF3), а также производительного варианта 4-нм технологии (SF4X). Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru